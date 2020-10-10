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Aydın Büyükşehir Belediyesi Hasköy yolunu sıcak asfaltla buluşturdu

AYDIN HABERLERİ  | 10.10.2020 16:22 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların ve toplu taşıma araçlarının yoğun olarak kullandığı Nazilli Hasköy yolunda çalışmalarını tamamladı. 4 bin metrekare kaldırım ve bordür taşı döşenen yolda, 1200 metre uzunluğundaki alana sıcak asfalt serimi yapıldı. Çizgi çalışmaları da kısa sürede tamamlanan yol, sürücüler için daha konforlu, yayalar için ise daha güvenli hale getirilmiş oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmalarının bölgede yaşayan vatandaşları çok memnun ettiğini belirten Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, "Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalara 15. Sokak’ta başladı. Buraya 2 bin 600 metrekare parke taşı döşediler. Ardından Hasköy yolu üzerinde titiz bir çalışma yürüttüler. Hem yayalar için kaldırım yaptılar hem de sıcak asfalt çalışmasıyla muhteşem bir yol yaptılar. Allah razı olsun Özlem Çerçioğlu’ndan. Çok güzel hizmetleri var. Kendisine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Ahmet Sak ise, "Mahallemizin kuzey bölgesinde bulunan ve Pınarbaşı Mahallesi ile birlikte ortaklaşa kullandığımız yolda Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan asfaltlama çalışması çok harika oldu. Emeği geçen herkese şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim. Ellerine sağlık" dedi. Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından ziyadesiyle memnun olduğunu ifade eden Muhtar Sak, "Daha önce de kanal yolu olarak bilinen 61. Sokak’ta altyapı çalışması gerçekleştirildi. Üst yapının tamamlanmasıyla birlikte, çalışma yapılan bu yerlerde en az 20 yıl yol sorununun yaşanmayacağını düşünüyorum. Başta Özlem Hanım olmak üzere emeği geçen herkese tekrar çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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