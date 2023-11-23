YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın Büyükşehir Belediyesi kadına şiddete dikkat çekecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi kadına şiddete dikkat çekecek

23.11.2023 13:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Büyükşehir Belediyesi kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için “Şiddete Yer Yok” etkinliği düzenliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kadına şiddete dikkat çekecek

Atatürk Kent Meydanı’nda kurulacak olan etkinlik alanında kadın haklarına dikkat çekilecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, herkesi 25 Kasım Cumartesi günü saat 11.00’de açılacak olan “Şiddete Yer Yok” etkinliğine davet etti.

Çerçioğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle düzenlenecek organizasyonla ilgili “Genç yaşlarında hayattan koparılan Başakları, Özgecanları, Münevverleri unutmuyoruz ve unutturmayacağız. Bu gencecik fidanlarımızın bazıları çocuklarının gözleri önünde; eşi, kardeşi, babası, sevgilisi tarafından katledildi. Bizler sadece kadınlarımızın geleceğe umutla bakabilmelerini; adil ve eşit bir yaşam hakkına sahip olabilmelerini istiyoruz. Bunu sağlamanın en önemli adımlarından birisi kadınlarımıza ekonomik özgürlüklerini kazandırmaktır. Bizler de kadınlarımıza yeni iş imkânları sağlayarak onlara ekonomik özgürlüklerini kazandırıyoruz” şeklinde konuştu.

“Cumhuriyet bir kadın devrimidir ve bu devrimi hakkıyla yaşatabilmek için kadına karşı şiddetin her türlüsüne karşı çıkmalıyız” ifadelerini kullanan Çerçioğlu, “Kadın Kenti Aydın”da kadınları desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kadına şiddete dikkat çekecek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afyonkarahisar’da torbacı operasyonuAfyonkarahisar’da torbacı operasyonu
Antalya'da işçi, çalıştığı inşaatta ölü bulunduAntalya'da işçi, çalıştığı inşaatta ölü bulundu
Deprem şehidi öğretmenler mezarları başında anıldıDeprem şehidi öğretmenler mezarları başında anıldı
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 23 Kasım Perşembe

İmsak
06:25
Sabah
07:50
Öğle
13:00
İkindi
15:37
Akşam
18:00
Yatsı
19:20

Aydın Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Perşembe

Ece eczanesi
Soke
Doğa eczanesi
Kusadasi
Meydan eczanesi
Efeler
Beyza eczanesi
Efeler
Dinçer eczanesi
Cine
Toksözlü eczanesi
Germencik
Yağci eczanesi
Karacasu
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

Tuvalete gitmek istedi! Uçağın ortasında pantolonunu çıkarttı

Tuvalete gitmek istedi! Uçağın ortasında pantolonunu çıkarttı

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.