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Aydın Büyükşehir Belediyesi Köşk’te çalışıyor

AYDIN HABERLERİ  | 24.06.2020 14:33 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın genelinde çalışmalarına devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın genelinde çalışmalarına devam ediyor. Köşk’ün Ilıdağ Mahallesi’nde su deposu yapım işini bitiren ekipler şimdi de depodan mahalleye suyu taşıyacak olan boruların montajına başladı.
Köşk ilçesinin Ilıdağ Mahallesi’nde yeni yapılan içme suyu deposunun mahalleye bağlantıları yapılmaya başlandı. Mahalleye 1600 metre uzaklıkta kurulan içme suyu deposundan mahalleye boru hattı döşenmeye başlanırken mahalleliler çalışmalardan mutluluk duyduklarını söyledi.
Ilıdağ Muhtarı Tok; “Çalışmalardan memnunuz”
Ilıdağ Mahalle Muhtarı Halil Tok ASKİ’nin ve Büyükşehir Belediyesi’nin mahallelerine yaptığı yatırımlardan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Başkanımız Özlem Çerçioğlu mahallemize su deposunu yapacağını söylemişti. Başkanımızın söz verdiği gibi su depomuz yakın zamanda bitirildi. Şu anda su deposuyla mahallemiz arasındaki boru çalışması yapılıyor. Ilıdağlılar olarak çok mutluyuz" dedi.
Halil Tok "Başkan Çerçioğlu’na ve ekibine çok teşekkür ederiz. Kendilerinden çok memnunuz. Mahallemizin tüm ihtiyaçlarını yerine getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

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