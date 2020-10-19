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Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuyucak’taki sele anında müdahale etti

AYDIN HABERLERİ  | 19.10.2020 14:21 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri, dün gece saatlerinde başlayıp sabaha karşı şiddetini artıran sağanak yüzünden yolların kapandığı Kuyucak Dereköy mevkisinde ulaşımın sağlanması için çalışma başlattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri, dün gece saatlerinde başlayıp sabaha karşı şiddetini artıran sağanak yüzünden yolların kapandığı Kuyucak Dereköy mevkisinde ulaşımın sağlanması için çalışma başlattı. Sabah erken saatlerde başlanan çalışmanın kısa sürede bitirilerek yolların ulaşıma açılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi bürokratları da olay yerine giderek incelemelerde bulunurken, Dereköy Muhtarı Aydın Akar, ekiplerin olay yerine hızla intikal ederek kapanan yolların açılması için müdahalede bulunduğunu belirtti. Akar, Büyükşehir ve ASKİ ekiplerinin ihtiyaç duyulan her zaman yanlarında olduğunu söyleyerek, yapılan hızlı müdahaleden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na ve ekiplere teşekkür etti.

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