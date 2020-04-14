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Aydın Büyükşehir Belediyesi Salı Pazarı’nda binlerce maske dağıttı

AYDIN HABERLERİ  | 14.04.2020 15:51 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, korona virüs nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda maskesiz girişin yasak olduğu pazaryerlerinde 5’erli paketler halinde maske dağıttı.Maske dağıtım uygulamasına şehiriçi otobüslerde başlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağından dolayı evlere yapılan ekmek dağıtımında, ekmeklerle birlikte dağıtmıştı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Salı Pazarı’nda binlerce maske dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, korona virüs nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda maskesiz girişin yasak olduğu pazaryerlerinde 5’erli paketler halinde maske dağıttı.
Maske dağıtım uygulamasına şehiriçi otobüslerde başlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağından dolayı evlere yapılan ekmek dağıtımında, ekmeklerle birlikte dağıtmıştı. Aydın Büyükşehir maske dağıtımına son olarak da pazaryerlerini ekledi.
Salı Pazarı’nda başlayan uygulamada pazarın beş farklı girişinde yerini alan AYBA personeli, pazara maskesiz gelen vatandaşlara Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı ve içinde 5 adet maske bulunan paketlerden dağıttı. Vatandaşlar bu duyarlı davranışından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler ilçesinde kurulacak tüm pazarlarda maske dağıtımına devam edecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Salı Pazarı’nda binlerce maske dağıttı

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Merkez
Eraydın Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
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