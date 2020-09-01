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Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden 65 yaş üstü vatandaşlara özel vezne

AYDIN HABERLERİ  | 01.09.2020 13:05 | Son Güncelleme

Korona virüse karşı alınan önlemlere bir yenisini ekleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlar için özel vezne tahsis etti.

Korona virüse karşı alınan önlemlere bir yenisini ekleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlar için özel vezne tahsis etti. 65 yaş üstü vatandaşlar vezne ve abonelik işlemlerini kendilerine tahsis edilen özel veznede yapacak.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı Aydın Büyükşehir Belediyesi önlemlerini üst düzeyde sürdürüyor. Ülke çapında son günlerde artan vaka sayısı dikkat çekerken, Büyükşehir 65 yaş üstü vatandaşlar için özel bir önlem aldı. Su faturası ödemek veya abonelik işlemleri için Büyükşehir’e gelen 65 yaş üstü vatandaşların, işlemlerini hem daha hızlı yapmak hem de diğer vatandaşlar ile aralarında sosyal mesafeyi koruyacak özel bir vezne tahsis edildi. Sıramatiklerde özel olarak ayrılan iki seçenekten sıra numarası alan 65 yaş üstü vatandaşlar, daha sonra kendileri için ayrılan vezneye yönlendiriliyor. Veznelerdeki PVC paneller vatandaşların vezne personeliyle doğrudan temasını en aza indirirken, yerlere yapıştırılan uyarı işaretleri ile de sosyal mesafenin korunması sağlanıyor.
“Herkes maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını bekliyoruz”
Yapılan çalışmayla birlikte 65 yaş üstü vatandaşlar için Büyükşehir’de yapacakları işlemler sırasında riski ve işlem süresini en aza indirdiklerini belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Belediyeye işlemlerini yapmak için gelen 65 yaş üstü vatandaşlarımız için tahsis ettiğimiz veznelerle, içeride geçirdikleri süreyi ve riski en aza indirmiş olduk. Elbette sadece bunlar değil, daha öncesinden aldığımız tedbirler kapsamında termal kameralarla ateş ölçümü yapıyoruz ve sağlık personelimiz hazır olarak bekliyor. Biz tedbirlerimizi aldık ve kent genelinde eksiksiz olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Kusadasi
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
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