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Aydın Büyükşehir Belediyesinden dezenfeksiyon istasyonu

AYDIN HABERLERİ  | 26.03.2020 15:23 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, coronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ‘dezenfeksiyon’ istasyonu kurdu.Uygulamanın ücretsiz olduğunu vurgulayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu dezenfektan ihtiyacı olan ve kamuya hizmet veren bütün araçların bu istasyondan yararlanabileceğini söyledi.Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’nin Ata Mahallesi Jandarma Caddesi’ndeki şantiyesinde kurulan ‘Dezenfeksiyon’ istasyonundan şehir içi minibüsleri, taksiler, nakliye araçları, kamuya ait araçlar yararlanabilecek.Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Toplum sağlığı açısından bütün toplu ulaşım araçlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi gerekiyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, coronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ‘dezenfeksiyon’ istasyonu kurdu.
Uygulamanın ücretsiz olduğunu vurgulayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu dezenfektan ihtiyacı olan ve kamuya hizmet veren bütün araçların bu istasyondan yararlanabileceğini söyledi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’nin Ata Mahallesi Jandarma Caddesi’ndeki şantiyesinde kurulan ‘Dezenfeksiyon’ istasyonundan şehir içi minibüsleri, taksiler, nakliye araçları, kamuya ait araçlar yararlanabilecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Toplum sağlığı açısından bütün toplu ulaşım araçlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızdan ve kurumlardan gelen yoğun talep doğrultusunda dezenfekte istasyonumuzu kurduk. Araçlarını dezenfekte ettirmek isteyen tüm toplu taşıma araç sahiplerine ve bütün kurumlara kapılarımız açık. Üstelik bu hizmeti ücretsiz olarak sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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