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Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden kamuoyu açıklaması

AYDIN HABERLERİ  | 05.02.2020 21:30 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçe merkezinde bazı billboardlarda jeotermallerle ilgili paylaşılan görseller üzerine kamuoyu açıklaması yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden kamuoyu açıklaması

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçe merkezinde bazı billboardlarda jeotermallerle ilgili paylaşılan görseller üzerine kamuoyu açıklaması yaptı. Paylaşılan görsellerin billboardları işleten 3. Şahıslar tarafından kaldırıldığı belirtilen açıklamada “Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin jeotermallerle ilgili görüşleri nettir” denildi.
Konuyla ilgili ‘Kamuoyuna Duyuru’ başlaığı ile yapılan açıklamada “Efeler ilçemizde 3. şahıslar tarafından işletilmekte olan billboardların bazılarında bugün jeotermallerle ilgili çeşitli görseller yer almıştır. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin jeotermaller konusundaki görüşleri nettir. Aydın Büyükşehir Belediyemiz bu konuda hassasiyet göstermektedir. Bu hassasiyet billboardların işletmesini yapan ilgili firmaya iletilmiştir. Görseller de billboardları işleten ilgili firma tarafından kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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Meriçli Eczanesi
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Üniversite Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
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