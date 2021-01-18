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Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden küçük üreticiye yem desteği

18.01.2021 16:36 | Son Güncelleme:
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Aydınlı hayvan yetiştiren küçük ölçekli aile işletmelerine Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan Ege Yem aracılığıyla besi ve süt yemi desteği sağlanacağı belirtildi.Aydın’da 5 baş ve daha az büyükbaş hayvanı olan üreticilere hayvan başına 1 çuval besi veya süt yemi hibe edilmeye başlandı.

Aydınlı hayvan yetiştiren küçük ölçekli aile işletmelerine Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan Ege Yem aracılığıyla besi ve süt yemi desteği sağlanacağı belirtildi.
Aydın’da 5 baş ve daha az büyükbaş hayvanı olan üreticilere hayvan başına 1 çuval besi veya süt yemi hibe edilmeye başlandı. Pilot projede dağıtımlar Yenipazar ilçesinde başlarken önümüzdeki günlerde de Sultanhisar ve Koçarlı ilçelerinde dağıtım yapılacağı belirtildi. Proje kapsamında toplamda 737 aile işletmesinde 3 bin 50 hayvan için destekleme yapılacağı belirtildi.

Yenipazarlı üreticiler adına Başkan Çerçioğlu’na teşekkür eden Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, "Türkiye’nin üretime ve üreticiye destek vermesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Türkiye’nin üretime ihtiyacı var ve bir üretim devrimi yaşanmalı. Buradaki insanlarımızın büyük çoğunluğu hayatlarını toprağını işleyerek ve hayvan yetiştirerek kazanıyor. Dolayısıyla üretime ve üreticiye vereceğimiz destek çok önemli. Bu dönemde belediyeler çiftçi belediyesi gibi çalışmalı. Buradaki çiftçilerimiz çok mutlu" ifadelerini kullandı.
Hayatında ilk defa destekleme aldığını belirten Gülhan Karanallı "Hayat şartları bizleri çok zorluyor. Yem pahalı, bu destek çok iyi oldu" derken desteklemeden yararlanan ve iki besi hayvanı olan Sabahattin Özmen ise "Allah bin kere razı olsun. Hayatımda ilk defa bir destekleme görüyorum. Ekonomik olarak çok zorlanıyoruz. Mazotumuz çok pahalı, gübrenin torbası 125 lira oldu, yem pahalı; işin içinden çıkamıyoruz. Bu yem dağıtımı bizi çok mutlu etti" dedi.
"Bu destek pandemi sürecinde çok iyi oldu"
Desteklemeden yararlanan Sabri Saraçoğlu "Büyükşehir çiftçiye katkı yapıyor. Katkı katkıdır; yem pahalı, sıkıntı yemde. Eğer biraz daha destek görsek daha fazla üreteceğiz" şeklinde konuştu. Üç ineği olan ve hayvanlarından aldıkları sütle aile ekonomilerine destek sağlayan Fahrettin Keleş "Yaklaşık iki ay önce muhtarımız bildirim yapmıştı. Sevindik, mutlu olduk. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na bir teşekkür borçluyuz. Pandemi sürecinde çiftçinin yanında olmaları, bize destek vermeleri bizim daha çok üretmemizi sağlıyor" dedi.

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