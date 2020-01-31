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Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin engellilere desteği devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 31.01.2020 14:57 | Son Güncelleme

Engelliler Konfederasyonu’nun düzenlediği “Aktif Yurttaşlık Hakkımızdır: ‘Türkiye Engelliler Meclisi’ne Doğru” projesi kapsamındaki toplantılar Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Aydın’da da gerçekleştirildi.Proje kapsamında Aydın İl Engelli Meclisi üyesi sivil toplum örgütleri için “Hak Temelli Savunuculuk ve Katılımı Güçlendirme Eğitimi” 28-29 Ocak 2019 tarihlerinde Turistik Park tesislerinde yapıldı.1 Ocak 2018’de başlanan ve Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle, Yaşam Boyu Eğitim Derneği ortaklığında 54 ilde gerçekleştirilen projeyle, Türkiye’de engellilik alanında çalışan sivil toplum örgütleri arasında sürdürülebilir diyalog ve savunuculuk temelli bir ağ kurma amaçlanıyor.

Engelliler Konfederasyonu’nun düzenlediği “Aktif Yurttaşlık Hakkımızdır: ‘Türkiye Engelliler Meclisi’ne Doğru” projesi kapsamındaki toplantılar Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Aydın’da da gerçekleştirildi.
Proje kapsamında Aydın İl Engelli Meclisi üyesi sivil toplum örgütleri için “Hak Temelli Savunuculuk ve Katılımı Güçlendirme Eğitimi” 28-29 Ocak 2019 tarihlerinde Turistik Park tesislerinde yapıldı.
1 Ocak 2018’de başlanan ve Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle, Yaşam Boyu Eğitim Derneği ortaklığında 54 ilde gerçekleştirilen projeyle, Türkiye’de engellilik alanında çalışan sivil toplum örgütleri arasında sürdürülebilir diyalog ve savunuculuk temelli bir ağ kurma amaçlanıyor. “Hak Temelli Savunuculuk ve Katılımı Güçlendirme Eğitimi”ne katılan Aydın İl Engelli Meclisi üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na kendilerine sunduğu imkânlardan dolayı teşekkür etti.
Toplantıda iki gün boyunca eğitimler veren sosyal hizmet uzmanı Gülay Sezgin ve İrem Coşansu Yalazan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun toplantıyı sahiplenmesi ve organizasyonun kusursuz işlemesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Sezgin, toplantı salonunun ince detaylar düşünülerek tüm engelli vatandaşların erişilebilirliğine açık olduğuna dikkat çekerken, katılımcıların birbirleriyle kurdukları diyalogun kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.
Proje kapsamında, ülke genelini yansıtacak biçimde seçilen ve aralarında Aydın, İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin de bulunduğu 54 ilin her birinde, o ilin genelinde engelli hakları mücadelesi yürüten sivil toplum örgütlerinin katılımıyla İl Engelli Meclisleri kuruldu. Bu yerel meclislere, üniversitelerde, yerel yönetimlerde veya başka kurumlarda engellilik alanında çalışmalar yapan uzmanlar da üye olarak katılım sağladı.
Yerel meclislerden seçilecek temsilcilerin “Türkiye Engelliler Meclisi”ni oluşturması hedefleniyor. Bu meclisin de çocuk, kadın, genç ve yaşlı engelli bireylerin haklarını savunmak ve geliştirmek için bir baskı gücü olması planlanıyor.

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