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Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda OK Gacko'ya konuk olacak

23.11.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda OK Gacko'ya konuk olacak

AYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turu rövanş maçında yarın Bosna Hersek'te OK Gacko'yla karşılaşacak.

Aydın'daki ilk müsabakayı 3-0 kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle TSİ 21.00'de Gacko Kültür ve Spor Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.

Tur atlayacak ekip, 1. MCM-Diamant (Romanya)-Maccabi Hadera (İsrail) eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

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