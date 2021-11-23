Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası'nda OK Gacko'ya konuk olacak

AYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turu rövanş maçında yarın Bosna Hersek'te OK Gacko'yla karşılaşacak.

Aydın'daki ilk müsabakayı 3-0 kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle TSİ 21.00'de Gacko Kültür ve Spor Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.

Tur atlayacak ekip, 1. MCM-Diamant (Romanya)-Maccabi Hadera (İsrail) eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.



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