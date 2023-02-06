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Aydın Büyükşehir ekipleri deprem bölgesine hareket etti

06.02.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi bölgeye destek ekibi gönderdi.

Aydın Büyükşehir ekipleri deprem bölgesine hareket etti

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17 sıralarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Adana olmak üzere çok sayıda ilde etkili olurken çok sayıda bina yıkıldı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ YOLA ÇIKTI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaşanan depremin ardından Aydın’dan da ekiplerin yola çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Çerçioğlu paylaşımında, “Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 7.4 büyüklüğündeki deprem yüreğimizi yaktı. Aydın Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekiplerimiz yardım ve destek için harekete geçti. Arama kurtarma ekiplerimiz; 4 tam donanımlı araç, 12 uzman personel ve 2 arama kurtarma köpeği ile deprem bölgesine doğru yola çıktılar. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza her türlü desteğe hazırız” açıklamasında bulundu.

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