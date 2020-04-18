YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın Büyükşehir ekipleri evde kalanlar için sokağa çıktı

Aydın Büyükşehir ekipleri evde kalanlar için sokağa çıktı

AYDIN HABERLERİ  | 18.04.2020 16:40 | Son Güncelleme

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması, Aydın’da da uygulanırken Aydın Büyükşehir ekipleri evde kalanlar için sokağa çıktı.Şehri baştan aşağıya temizleyip dezenfekte eden ekipleri Kovid-19 salgınına karşı seferberliğe devam etti.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması, Aydın’da da uygulanırken Aydın Büyükşehir ekipleri evde kalanlar için sokağa çıktı.
Şehri baştan aşağıya temizleyip dezenfekte eden ekipleri Kovid-19 salgınına karşı seferberliğe devam etti. Salgına karşı tam kapasite mücadele eden Büyükşehir personeli, düzenli olarak kentin her yanında mobil dezenfekte ekipleriyle vatandaşların temas edebileceği yerleri sterile ederek, salgına karşı önlemlerini alıyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler ise Aydın’ın ilçelerinde, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı boş kalan tüm ana caddeleri dezenfekte ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'ya, Uğur Akkuş'un eski eşinden mesajEbru Şallı'ya, Uğur Akkuş'un eski eşinden mesaj
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Glütensiz ekmek ve simit

Glütensiz ekmek ve simit

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Hedefleri 10 bin maske üretmek

Hedefleri 10 bin maske üretmek

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Aydın Namaz Vakitleri 18 Nisan Cumartesi

İmsak
04:55
Sabah
06:22
Öğle
13:13
İkindi
16:55
Akşam
19:54
Yatsı
21:15

Aydın Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Cumartesi

Beyza Eczanesi
Merkez
Er Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motosiklet yayaya çarptı; 2 yaralı

Motosiklet yayaya çarptı; 2 yaralı

Minibüsler korona denetiminden geçti

Minibüsler korona denetiminden geçti

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Uzmanlardan hamile ve yeni doğum yapan kadınlara uyarı

Uzmanlardan hamile ve yeni doğum yapan kadınlara uyarı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.