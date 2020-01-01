YURTHABER
  4. Aydın Büyükşehir İtfaiyesi yeni yıla görev başında girdi

Aydın Büyükşehir İtfaiyesi yeni yıla görev başında girdi

AYDIN HABERLERİ  | 01.01.2020 15:33 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en hızlı ikinci ekibi unvanına sahip olan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi çalışmalarına ara vermiyor.Türkiye genelinde yangınlara en hızlı müdahale eden ikinci ekip olan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yeni yıla görev başında girdi.

Türkiye’nin en hızlı ikinci ekibi unvanına sahip olan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi çalışmalarına ara vermiyor.
Türkiye genelinde yangınlara en hızlı müdahale eden ikinci ekip olan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yeni yıla görev başında girdi. Modern araç-gereçleri ve donanımlı personeliyle Aydın genelinde her türlü arama-kurtarmanın yanı sıra kaza ve yangına da müdahale eden Aydın İtfaiyesi, yeni yıla girilirken oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekledi.
Yangınlara ortalama 3 dakika 42 saniyede müdahale ederek Aydınlıların takdirini toplayan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, geçen yıl toplamda yaklaşık 6 bin yangına müdahale etti. Bunun yanı sıra yaklaşık 500 trafik kazasına da müdahalede bulunuldu ve bu kazalarda birçok vatandaş kurtarıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Serdar Adanır’ın verdiği bilgilere göre 2019’da özel sektörden ve kamudan olmak üzere yaklaşık 18 bin kişiye eğitim verilirken 17 ilçede 1800 işyerinin de yangına uygunluğu kontrol edildi. Adanır, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin toplam 415 personel ve 90 araçla Aydınlılara hizmet verdiğini hatırlattı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın İtfaiyesi’nin vatandaşların başına gelebilecek her türlü olumsuz durumda en kısa sürede yanlarında olmaya devam edeceğini belirtti.

Geri sayım bu kez zam için yapıldı!Geri sayım bu kez zam için yapıldı!
Nazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleriNazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleri
Üniversiteli gençler 2020 yılına lavanta tohumu ekerek girdiÜniversiteli gençler 2020 yılına lavanta tohumu ekerek girdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!

Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!

Yılbaşı hazırlıkları birinci ağızdan dinlediler

Yılbaşı hazırlıkları birinci ağızdan dinlediler

Yeni yılı görev başında karşılıyorlar

Yeni yılı görev başında karşılıyorlar

Nazilli’de asırlık çınarlar yeni yıla protokolle girdi

Nazilli’de asırlık çınarlar yeni yıla protokolle girdi

Kilis’te 2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi

Kilis’te 2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan terörle mücadele vurgusu:

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan terörle mücadele vurgusu:

Aydın Namaz Vakitleri 1 Ocak Çarşamba

İmsak
06:50
Sabah
08:17
Öğle
13:17
İkindi
15:45
Akşam
18:06
Yatsı
19:28

Aydın Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Çarşamba

Can Eczanesi
Merkez
Metin Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hande Kazanova’yla 2020 burç yorumları Forum Aydın’da

Hande Kazanova’yla 2020 burç yorumları Forum Aydın’da

Söke’deki saldırıda yaralanan genç kurtarılamadı

Söke’deki saldırıda yaralanan genç kurtarılamadı

Profesör Ayhan Anıl, Nazilli’de performans ve başarı psikolojisini anlattı

Profesör Ayhan Anıl, Nazilli’de performans ve başarı psikolojisini anlattı

Kadınlar bir mesleğe daha el attı

Kadınlar bir mesleğe daha el attı

Aydın’ın meyveleri şifa kaynağı

Aydın’ın meyveleri şifa kaynağı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.