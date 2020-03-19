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Aydın Büyükşehir play-off mücadelesine başlıyor

AYDIN HABERLERİ  | 19.03.2020 16:07 | Son Güncelleme

Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı Cumartesi günü Eczacıbaşı Vitra’yı ağırlayacak.Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde şampiyonu belirleyecek olan play-off mücadelesinde çeyrek final serilerinin ilk maçları 21 Mart 2020 Cumartesi günü oynanacak.Play-off’ta Eczacıbaşı Vitra ile eşleşen Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı serideki ilk maçta Aydın Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda saat 15.00’da rakibi karşısında galibiyet arayacak.Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde maç seyircisiz oynanacak.

Aydın Büyükşehir play-off mücadelesine başlıyor

Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı Cumartesi günü Eczacıbaşı Vitra’yı ağırlayacak.
Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde şampiyonu belirleyecek olan play-off mücadelesinde çeyrek final serilerinin ilk maçları 21 Mart 2020 Cumartesi günü oynanacak.
Play-off’ta Eczacıbaşı Vitra ile eşleşen Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı serideki ilk maçta Aydın Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda saat 15.00’da rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde maç seyircisiz oynanacak.

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Akşam
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Aydın Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Deniz Eczanesi
Merkez
Gazi Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Köker Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Derya Eczanesi
Nazilli
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