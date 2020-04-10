YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi’nden ortak çalışma

Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi’nden ortak çalışma

AYDIN HABERLERİ  | 10.04.2020 15:27 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi, Şirinevler Mahallesi’nde ortak çalışmaya imza attı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi, Şirinevler Mahallesi’nde ortak çalışmaya imza attı. Geçtiğimiz günlerde dezenfekte çalışması yapılan 295 Sokak’ta uzayan dalları nedeniyle tehlike oluşturan çam ağaçları budandı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi Şirinevler Mahallesi’nde ağaç bakım ve budama çalışması gerçekleştirdi. Başkan Kürşat Engin Özcan ve Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Vicdan Cetav’ın yakından takip ettiği çalışmada her iki belediyeye bağlı park bahçe ekipleri ortaklaşa çalışma yürüttü. Çalışma yapılan bölgede gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler, binaların balkon ve pencerelerine kadar uzayan ağaçların dallarını budadı.
Şirinevler Mahallesi 295 Sokak sakinlerinden Tevfik Yavuncu, "18 yıldır bu Mahallede oturuyorum. Sokağımızda bulunan ağaçlar, dallarının uzaması sebebiyle evimize güneş girmesini engelliyor ve evimizin karanlık kalmasına sebep oluyordu. Ayrıca kötü hava koşullarında evimize çam pislikleri geliyordu. Bugün sağolsun her iki belediyenin ekipleri geldi ve hızlı bir çalışma yürüttü. Daha önce burada böyle bir çalışma olmamıştı. Takdire şayan bir çalışma gerçekleştirdikleri için hem Büyükeşhir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na hem de Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a teşekkür ederim" dedi. Başkan Özcan’dan övgüyle bahseden Yavuncu, "Çalışmalarından dolayı çok memnunuz. Her yere yetişmeye çalışıyor. Bunlar görülüyor. Görünen köy kılavuz istemez" ifadelerini kullandı.
Nazilli’deki cadde, sokak ve parklarda ağaç bakım ve budama çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini söyleyen Başkan Kürşat Engin Özcan ise "Korona virüsle mücadele çalışmalarımızın yanısıra rutin belediyecilik hizmetlerimizi de tüm hızıyla sürdürüyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışmalarımız her geçen gün artarak devam ediyor. Tüm ekiplerimizle birlikte ilçemizin farklı noktalarında titizlikle çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çay koronavirüsü yenmede etkili mi? Çay koronavirüsü yenmede etkili mi?
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da eğitim yatırımları görüşüldü

Kütahya’da eğitim yatırımları görüşüldü

Konya Valisi Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama:

Konya Valisi Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama:

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Kozan’da semt pazarı yeniden haftada üç güne çıkarıldı

Kozan’da semt pazarı yeniden haftada üç güne çıkarıldı

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Aydın Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
05:09
Sabah
06:33
Öğle
13:15
İkindi
16:53
Akşam
19:47
Yatsı
21:06

Aydın Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Lal Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Nazilli’de kültür sanat günlerine yoğun ilgi

Nazilli’de kültür sanat günlerine yoğun ilgi

ADH’de sağlık hizmet araçları yenilendi

ADH’de sağlık hizmet araçları yenilendi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.