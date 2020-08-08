Aydın Büyükşehir ve Söke Belediyesi uyumu bir sorunu daha çözüyor

Söke Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi bir önemli sorunu daha çözüyor. 6360 sayılı yasa (Büyükşehir yasası) ile tüzel kişilikleri sona eren eski belde ve köylere ait 16 adet taşınmazın mülkiyet hakkı sorun olmaktan çıkıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel tarafından yapılan görüşmeler, iki belediyenin bürokratları tarafından yapılan çalışmalar sonunda söz konusu taşınmazların mülkiyet hakkı ve devir işlemleri yakın zamanda başlayacak. Konu Söke Belediye Meclisi’nde gündem gelirken; Söke Belediye Meclisi tarafından mülkiyet hakkı ve devir işlemleri için protokol imzalanması ve diğer işlemler için Belediye Başkanı Levent Tuncel’e yetki verildi.

“Hiçbir sorun söz konusu değildir”

‘Bizim en büyük iddiamız Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Söke Belediyesi’nin uyum içerisinde çalışmasını sağlamaktı’ diyen Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Arif Ceylan; “Biz Söke Belediyesi olarak dışarıdaki tüm dedikodular veya iddialara kulak vermemek gerektiğini düşünüyoruz. Söke Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi arasında hiçbir sorun söz konusu değildir” dedi.

“Özlem Başkan ve Levent Başkan uyum içinde sorunları aşıyor”

Yeni dönemde Söke Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi arasındaki uyumlu çalışmalardan örnekler veren Başkan Vekili Mehmet Arif Ceylan; “Güllübaçe’de Büyükşehir Belediyemizce yapılacak arıtma tesisinin yeri Söke Belediyesi tarafından ASKİ’ye devir işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu iki Belediye Başkanının uyumu ile gerçekleşen bir çalışmadır. Geçmiş dönemde ilçede bulunan parkların su abonelerini yapamamıştık. ASKİ ile yapılan mutabakat sonucu 19 adet parkın abonelik işlemleri başlatılmıştır. Bu da Belediye Başkanımız Levent Tuncel ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun birlikte çalışmasıyla aşılmış bir sorundur. Geçmiş dönemde ortak mülkiyetlerin taksimi sırasında sıkıntılar yaşanmıştı. Mahkemelik olanlar dahil, malların paylaşılması sorunu da aşılıyor. Büyükşehir ve Söke Belediyesi bürokratlarınca yapılan görüşmeler, gerek Özlem Başkan gerekse Levent Başkan tarafından onaylanarak anlaşmaya varılmıştır” dedi.

“İşlemler için yetki verildi”

Başkan Vekili Mehmet Arif Ceylan Başkanlığı’nda yapılan Söke Belediyesi Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısında taşınmazlar konusu gündeme geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Söke Belediyesi arasında mülkiyet hakkı ve devir işlemleri için Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’e, Söke Belediye Meclis üyelerinin oyları ile yetki verildi.

