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Aydın- Denizli karayolunda kaçak ve izinsiz tur denetimi yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 13.07.2020 14:55 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınının etkilerini en yoğun yaşayan turizm sektöründe salgınla mücadelede yeni dönemle ilgili çalışmalar da devam ediyor.

Korona virüs salgınının etkilerini en yoğun yaşayan turizm sektöründe salgınla mücadelede yeni dönemle ilgili çalışmalar da devam ediyor. Bu kapsamda, kaçak tur düzenleyenlere yönelik denetimler de başladı.
Yeni dönemdeki kurallar çevresinde ilk denetim çalışması Aydın-Denizli karayolunda yapıldı. Aydın Rehberler Odası (ATRO), TUREB ve TÜRSAB BTK ekipleri tarafından polis noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde kaçak ve izinsin turların önlenmesi hedefleniyor. Merkezi Kuşadası’nda bulunan ATRO’dan yapılan açıklamada hem salgına karşı önlemler hem de kaçak ve izinsiz turların önlenmesi için çevre illerdeki kurumlarda da işbirliğine devam edileceği belirtilerek, Denizli yolunda yapılan denetimlere Denizlili yetkili kuruluşların da katıldığına dikkat çekildi.

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