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Aydın Denizli Otoyolu sözleşmesinde sona gelindi

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.11.2020 15:15 | Son Güncelleme

Denizli’de incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli otoyolunun çok başarılı bir ihale olduğunu belirtmişti.

Denizli’de incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli otoyolunun çok başarılı bir ihale olduğunu belirtmişti. AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Av. Cahit Özkan ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Aydın-Denizli Otoyolu projesinin sözleşmesinin imzalandığını duyurdu.
Geçtiğimiz aylarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizli’de bir takım incelemeler ve ziyaretlerde bulunmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Aydın-Denizli Otoyolu, Aydın ve Denizli’yi ilgilendirdiği kadar aslında ülkemizi de ilgilendiriyor. Çok önemli bir proje, 163 kilometrelik çok önemli bir aks. Çok başarılı bir ihale oldu, kısa sürede biteceğine emin olduk, biz de rahatladık. Hedefimiz 2 yıl içerisinde bu yolu tamamlamak ve vatandaşımızın hizmetine alarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacağız inşallah” dedi.

“Aydın-Denizli Otoyolu sözleşmesi imzalandı”
Denizli için müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Av. Cahit Özkan Aydın - Denizli otoyolu ile ilgili önemli bir bilgi paylaştı. Sosyal medyada paylaşımda bulunan Özkan; “Aydın-Denizli Otoyolu sözleşmesi imzalandı. İnşallah 2022 yılında tamamlanarak, hemşehrilerimizin kullanımına açılacaktır. Hayırlı olsun” dedi.

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