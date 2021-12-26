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Aydın Deve Güreşi Festivali Dünya Kupası'nı yaklaşık 20 bin kişi izledi

26.12.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Deve Güreşi Festivali Dünya Kupası'nı yaklaşık 20 bin kişi izledi

Aydın Büyükşehir Belediyesince ikincisi düzenlenen Aydın Deve Güreşi Festivali Dünya Kupası organizasyonu ilgi gördü.

Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki Ayter Güreş Arenası'nda gerçekleştirilen festivalde Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen 180 deve mücadele etti.

Soğuk havaya rağmen bölgenin en büyük güreş organizasyonu olan festivali yaklaşık 20 bin kişi izledi. Tribünlerde yer bulamayan bazı kişiler de güreşleri kamyon ya da traktör kasalarından takip etti.

Zaman zaman rakiplerinden kaçan ve sahiplerinin üzerine yürüyen develer, heyecanlı anlar yaşattı.​​​​​​​

Gazetecilere açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, deve güreşi kültürünü yaşatmaya devam edeceklerini belirterek, ilginin çok fazla olduğunu söyledi.

Güreşleri CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, İYİ Parti Aydın Milletvekili Adnan Sezgin ile ilçe belediye başkanları da izledi.

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