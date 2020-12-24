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Aydın Eczacı Odası’nın acı günü

AYDIN HABERLERİ  | 24.12.2020 21:59 | Son Güncelleme

Korona virüs Aydın’da bir kişiyi daha hayattan kopardı.

Aydın Eczacı Odası’nın acı günü

Korona virüs Aydın’da bir kişiyi daha hayattan kopardı. Aydın Eczacı Odası’nda yaklaşık 15 yıldır personel olarak çalışan 41 yaşındaki Nazlı Yakış, Korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Aydın Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Üzüntülerinin büyük olduğunu belirten Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, daha önceden böbrek nakli olduğu için pandemi sürecinde idari izinli olan Nazlı Yakış’ı kaybetmenin hüznünü yaşadıklarını belirtti. Başkan Karaarslan, "Değerli çalışma arkadaşımız Nazlı Yakış’ı Covid-19 nedeniyle genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" diyerek bu süreçte herkesin daha dikkatli olmasını istedi.
Aydın Eczacı Odası personeli Nazlı Yakış, memleketi İncirliova’da toprağa verilirken 41 yaşında hayatını kaybeden Yakış’ın nişanlı olduğu ve evlilik planları yaptığı öğrenildi.

Aydın Eczacı Odası’nın acı günü

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