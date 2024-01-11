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Aydın emniyet öğrenciler için tam kadro sahada

11.01.2024 10:14 | Son Güncelleme:
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Aydın genelinde öğrenciler için tam kadro sahaya inen polis ekipleri, okul çevrelerindeki denetimlerinde hız kesmezken, son yapılan denetimlerde bin 447 şahsı sorguladı.

Aydın emniyet öğrenciler için tam kadro sahada

Aydın’da öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri için görev yapan Aydın polisi, okul önlerinde adeta kuş uçurtmuyor. Öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde tam kadro sahada olan polisler, okul çevrelerinde şüpheli şahıslara yönelik denetim gerçekleştiriyor. Bu çerçevede il genelinde 10 Ocak günü okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlere 112 ekip, 352 personel katıldı. İl genelindeki 234 okul çevresinde, Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevrelerinde Denetim Uygulaması yapan ekipler, denetimlerde bin 447 şahsı sorguladı. Ayrıca 40 internet kafe, 14 oyun salonu, 138 kahvehane ve kafe, 22 şans oyunu bayii, 29 alkollü mekan, 101 büfe, bakkal, 121 metruk bina, 117 park ve bahçe olmak üzere toplamda 582 umuma açık yer kontrol edildi.

Kontrollerde Efeler’deki 2 internet kafede 7, yaşı küçük olduğu tespit edilirken, idari yönden işlemlere başlandı. Kuyucak ilçesinde de haklarında yakalama müzekkeresi olan 2 şahıs yakalandı. Denetimler çerçevesinde başka bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

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