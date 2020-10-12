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Aydın emniyetinden eş zamanlı narkotik baskını

AYDIN HABERLERİ  | 12.10.2020 17:12 | Son Güncelleme

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Efeler ilçesinde 3 ayrı eve yapılan eş zamanlı baskında, yarım kilo esrar, 1 adet ruhsatsız silah ve 5 adet uzun namlulu av tüfeği ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri aldığı bir istihbaratı değerlendirerek Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi’nde Mustafa K.’ya ait 3 ayrı ikamete eş zamanı operasyon düzenledi.

Aydın emniyetinden eş zamanlı narkotik baskını

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Efeler ilçesinde 3 ayrı eve yapılan eş zamanlı baskında, yarım kilo esrar, 1 adet ruhsatsız silah ve 5 adet uzun namlulu av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri aldığı bir istihbaratı değerlendirerek Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi’nde Mustafa K.’ya ait 3 ayrı ikamete eş zamanı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, bir hassas terazi, yarım kilo esrar, 23 gram satışa hazır metanfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız silah ve bu silaha ait 15 dolu fişek ile değişik çap ve markalarda 5 adet uzun namlulu av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 14 ayrı suçtan aranan Suat A. isimli şüpheli de Mustafa K. ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri Aydın Adliyesi’nde hakim karşısına çıkartılan 2 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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