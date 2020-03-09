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Aydın en çok boşanan 5. il oldu

AYDIN HABERLERİ  | 09.03.2020 11:31 | Son Güncelleme

Aydın’da, 2019 evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,7 azalarak 7 bin 258, boşanan çiftlerin sayısı ise ir önceki yıla göre yüzde 9,2 artarak 2 bin 772 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini yayımladı.

Aydın en çok boşanan 5. il oldu

Aydın’da, 2019 evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,7 azalarak 7 bin 258, boşanan çiftlerin sayısı ise ir önceki yıla göre yüzde 9,2 artarak 2 bin 772 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Aydın ilinde evlenen çiftlerin sayısı azaldı.
Aydın’da evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,7 azalarak 7 bin 258 oldu. Türkiye genelinde ise evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 2,3 azalarak 541 bin 424 oldu.
Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısı olarak tanımlanan kaba evlenme hızı Aydın’da 2019 yılında binde 6,57 olarak gerçekleşti. Bu değer ile Aydın, kaba evlenme hızı en yüksek 33. il oldu. Kaba evlenme hızının 2019 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,89 ile Aksaray oldu. Bu ili binde 7,86 ile Adıyaman, binde 7,77 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,45 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,93 ile Tunceli, binde 5,19 ile Bayburt izledi. Türkiye için kaba evlenme hızı değeri binde 6,56 olarak gerçekleşti.
Ortalama ilk evlenme yaşı değişmedi
2018 yılında Aydın’da ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,1 iken, 2019 yılında da 28,1 oldu. Kadınlarda 2018 yılında ortalama ilk evlenme yaşı 24,9 iken, 2019 yılında da 24,9 oldu. Türkiye genelinde ise ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 27,9, kadınlar için 25,0 oldu.

Boşanan çiftlerin sayısı arttı
Aydın’da boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,2 artarak 2 bin 772 oldu. Türkiye genelinde ise boşanan çiftlerin sayısı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 155 bin 47 oldu.

Aydın kaba boşanma hızının en yüksek olduğu 5. il
Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen boşanma sayısı olarak tanımlanan kaba boşanma hızı Aydın’da 2019 yılında binde 2,51 olarak gerçekleşti. Bu değer ile Aydın, kaba boşanma hızı en yüksek 5. il oldu. Kaba boşanma hızının 2019 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,95 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,88 ile Antalya, binde 2,71 ile Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,25 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,33 ile Siirt ve Muş izledi. Türkiye için kaba boşanma hızı değeri binde 1,88 olarak gerçekleşti.

En çok boşanma erkeklerde ve kadınlarda 35-39 yaş grubunda
Aydın’da 2019 yılında boşanan çiftler yaş gruplarına göre incelendiğinde en çok boşanma erkeklerde 35-39 ve kadınlarda da 35-39 yaş grubunda gerçekleşti. 35-39 yaş grubunda boşanan erkek sayısı 519, 35-39 yaş grubunda boşanan kadın sayısı 531 oldu. En az boşanma ise erkeklerde ve kadınlarda 16-19 yaş grubunda gerçekleşti. Bu yaş grubunda boşanan erkek sayısı 2, boşanan kadın sayısı 36 oldu.

88 çiftin evliliği 1 yıldan az sürdü
Aydın’da 2019 yılında boşanan çiftler evlilik süresine göre incelendiğinde, boşanmaların yüzde 27,4’ünü olan 759 boşanma 16 yıl ve daha fazla süren evliliklerde meydana geldiği görüldü. Boşanmaların yüzde 3,2’si de 88 boşanma 1 yıldan az süreli evliliklerde meydana geldi.

Aydın en çok boşanan 5. il oldu

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Emniyet Eczanesi
Merkez
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