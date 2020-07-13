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Aydın Gençlik Merkezi’nden 15 Temmuz sergisi

AYDIN HABERLERİ  | 13.07.2020 12:22 | Son Güncelleme

Aydın Gençlik Merkezi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 15 Temmuz Sergisi açıldı.Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve beraberindekiler 15 Temmuz gecesi yaşananların fotoğraflarla anlatıldığı sergiyi gezdi.

Aydın Gençlik Merkezi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 15 Temmuz Sergisi açıldı.
Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve beraberindekiler 15 Temmuz gecesi yaşananların fotoğraflarla anlatıldığı sergiyi gezdi. Serginin 15 Temmuz Çarşamba akşam saatlerine kadar vatandaşların ziyaretine açık kalacağı öğrenildi.
Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu önünde açılan sergiye Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Gençlik Hizmetleri Müdürü Gökhan Pehlivan, Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Serdar Küçük, Aydın Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Demirtaş, kurum personeli ve vatandaşlar katıldı.

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