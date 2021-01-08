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Aydın hafta sonunu yağışlı geçirecek

AYDIN HABERLERİ  | 08.01.2021 10:14 | Son Güncelleme

Aydın il genelinde hafta sonu yağış etkili olacak.

Aydın hafta sonunu yağışlı geçirecek

Aydın il genelinde hafta sonu yağış etkili olacak. En düşük sıcaklık 12 en yüksek sıcaklık ise 20 derece olacak.
Tüm yurt genelinde uygulanacak hafta sonunu kısıtlamasını evlerinde geçirecek olan Aydınlılar, hafta sonuna yağmurlu bir güne uyanacak. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden alınan bilgilere göre, 9 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklıkları en düşük 12 en yüksek 17, 10 Ocak Pazar günü ise en düşük 12 en yüksek ise 20 derece olarak ölçülecek. 2 gün boyunca sağanak yağışın etkili olmasının beklendiği il genelinde hava bugün ise parçalı bulutlu olacak.

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Aydın Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:51
Sabah
08:18
Öğle
13:20
İkindi
15:52
Akşam
18:13
Yatsı
19:34

Aydın Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Cinalı Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Ceyhan Eczanesi
Nazilli
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