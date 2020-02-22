Aydın havası, Aydın’daki çocukları hastanelik etti

Türkiye’nin en ılıman illeri arasında yer almasına rağmen, sık sık değişen sıcaklığı ile deyimlere bile konu olan Aydın’ın havası vatandaşları hasta etti. Özellikle çocukları olumsuz etkileyen Aydın havası nedeniyle Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde günlük acil ve poliklinik sayısı 3 binlere ulaştı. Hastanede hekimler bir yandan gelen hastalara tedavi ederken, diğer yandan da anne babalar bilgilendirilmeye çalışılıyor.

Son günlerde Aydın’da hava sıcaklığında yaşanan ani değişimlerin özellikle çocukları hasta ettiğini belirten Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Başhekimliği, çocuk ve yaşlıların yanı sıra kronik rahatsızlığı olanlara bu dönemlerde daha fazla özen gösterilmesini istedi. Aydın’daki ani hava değişimlerinden kaynaklı olarak çocukların daha fazla rahatsızlandığını belirten doktorlar, sadece Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde günlük poliklinik ve acil servis hizmeti alan hasta sayısının 3 binlere ulaştığını söyledi. Şu anda da acil servise müracaat eden çocukların büyük çoğunluğunun üşütmeden kaynaklı şikayetlerle hastaneye müracaat ettiğini belirten Başhekimlik "Hafta sonu olmasına rağmen bugün bile acil sağlık hizmeti verdiğimiz çocuk hasta sayısı 500’e yaklaştı. Merkezde olması nedeniyle en fazla yoğunluk Efeler ilçe merkezimizdeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde yaşanıyor” diye bilgi verdi.

“Soğuk algınlığı değişen havadan kaynaklanıyor”

Hastaneye müracaat eden çocukların büyük bir kısmının soğuk algınlığı şikayeti ile geldiğini ve soğuk algınlığı isminin aksine direk soğuk havayla ilişkili olmadığını belirten Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Başhekimliği görevlileri "Son günlerde Aydın’da havalar bir ısınıp bir soğuyor. Her bireyin bağışıklık sistemi farklı güçte olduğu için özellikle çocuklar ani değişen bu hava sıcaklığından olumsuz etkilenip hastalanıyor. Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ndeki çocuk bölümünde ve acil servislerde bu nedenle yoğunluğumuz arttı. Hizmetlerimiz eksiksiz ve sorunsuz olarak devam ediyor. Ancak ebeynlerden de isteğimiz çocukların giyinmesinden beslenmesine kadar bu dönemde daha hassas olsunlar. Çünkü bir günde hava sıcaklığının yaklaşık 10 derece değiştiği nadir illerden birinde yaşıyoruz. Bu da dikkat edilmez ise hastalığa davetiye çıkarıyor” diyerek hava sıcaklığı değişkenliğinin durağan hale gelinceye kadar herkesin daha duyarlı olmasını istediler.

