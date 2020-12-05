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Aydın hayalet şehre döndü

AYDIN HABERLERİ  | 05.12.2020 14:40 | Son Güncelleme

Korona virüs ile mücadele kapsamında, 81 ilde 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece 21.00 itibariyle başladı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında, 81 ilde 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlamaların ardından Aydın’da caddeler, sokaklar ve meydanlar boş kaldı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sonrası binlerce aracın ve yayanın uğrak noktası olan Atatürk Kent Meydanı sessizliğe büründü. Kentin bir çok noktasında polis ekipleri tedbir ve denetimlerine devam ederken boş kalan Aydın sokakları adeta hayalet bir şehri andırdı. Dün 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek. Bugün meydanlarda, yollarda ve duraklarda dünkü yoğunluktan eser kalmadığı görüldü. Normal zamanlarda insan kalabalığının oldukça yoğun olduğu meydanda kısıtlamadan dolayı sessizlik hakim oldu. Boş kalan meydan ve yollarda polis ekipleri denetim noktaları oluşturarak kontrol sağlıyor.

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Aydın Namaz Vakitleri 5 Aralık Cumartesi

İmsak
06:36
Sabah
08:02
Öğle
13:04
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Cumartesi

Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Köker Eczanesi
Kusadasi
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
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