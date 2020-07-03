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Aydın il Kültür ve Turizm Müdürü’nden rehberler odasına ziyaret

AYDIN HABERLERİ  | 03.07.2020 09:33 | Son Güncelleme

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. M. Umut Tuncer, merkezi Kuşadası’nda bulunan Aydın Turist Rehberleri Odası(ATRO)’yu ziyaret etti.
ATRO Başkanı Ozan Sayın ile Kuşadası’nda gerçekleşen ziyarete TUREB Yönetim Kurulu Başkanı Suat Tural ile ATRO yönetim ve denet kurulu üyesi rehber katıldı. ATRO Başkanı Ozan Sayın, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü’nün yaptığı ziyaretten son derece mutlu olduklarını belirterek, “Ziyaret sırasında Aydın ilimizin turizm potansiyeli ve bölgemizde yapılacak denetimler hakkında fikir alışverişinde bulunduk “ dedi.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Dolunay Eczanesi
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İstanbul Eczanesi
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Kalıpçı Eczanesi
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Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Türkmen Eczanesi
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Sevgi Eczanesi
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