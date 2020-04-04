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Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş'un koronavirüs testi pozitif çıktı

AYDIN HABERLERİ  | 04.04.2020 00:08 | Son Güncelleme

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü sitesinden yapılan duyuruda, Okumuş'un bir süre önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurduğu ve kendisine test uygulandığı belirtildi.

Okumuş'un test sonucunun pozitif çıktığı vurgulanan açıklamada, "Derhal hastanede tedavi altına alınmıştır. Doktorların müdahaleleri ve gerçekleştirilen tedavi sonrasında söz konusu hastalık kısa bir sürede kontrol altına alınarak iyileşme sürecinin başlaması sağlanmıştır. Okumuş, hastanedeki tedavisi sona erdikten sonra taburcu edilerek bir süre de evde istirahat edecektir. İl müdürümüze ve koronavirüs sebebiyle rahatsızlanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Aydın İl Milli Eğitim Müdürü koronavirüs pozitif

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