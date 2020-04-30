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Aydın İl Milli Eğitim’den polislere 400 siperlikli başlık

AYDIN HABERLERİ  | 30.04.2020 10:20 | Son Güncelleme

Söke Bilim Sanat Merkezi tarafından üretilen 400 adet siperlikli başlık Aydın Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.Kovid-19 hastalığını yendikten sonra görevinin başına dönen Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici’yi makamında ziyaret etti.

Söke Bilim Sanat Merkezi tarafından üretilen 400 adet siperlikli başlık Aydın Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Kovid-19 hastalığını yendikten sonra görevinin başına dönen Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici’yi makamında ziyaret etti. Okumuş, Söke Bilim Sanat Merkezi tarafından üretilen 400 adet siperlikli başlığı, Ekici’ye teslim etti.
Okumuş, tüm dünyada etkili olan korona virüsü salgını ile mücadelede Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okullarda üretilen materyallerle destek vermeye çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda 400 siperlikli başlığı polislerin kullanması için teslim ettiklerini ifade etti.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici’de düşünceli davranışlarından dolayı Okumuş’a teşekkür etti.

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