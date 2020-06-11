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Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Turizm Belgesi almaya hak kazandı

AYDIN HABERLERİ  | 11.06.2020 15:38 | Son Güncelleme

Kuşadası Devlet Hastanesi, sağlık turizmi için yetki belgesi aldı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Turizm Belgesi almaya hak kazandı

Kuşadası Devlet Hastanesi, sağlık turizmi için yetki belgesi aldı. Aydın Kuşadası Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlıklarının onayı ile Türkiye’de Sağlık turizmi yapabilecek hastaneler arasına girdi.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerekli alt yapı çalışmalarını yaparak uluslararası sağlık hizmetlerinde faaliyet gösterebilmek için Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunan Kuşadası Devlet Hastanesi, yapılan inceleme ve teftişler sonucu ülke çapında "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" almaya hak kazanan hastaneler arasında yerini aldı.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Aydın ilinde ilk Kamu Hastanesi olarak alınan bu belge, turizmde önemli bir lokasyona sahip olan ilimizi tarihi ve coğrafi zenginliklerinin yanında sağlık hizmeti alanında da uluslararası platformda önemli bir konuma getirerek ülkemizi uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edecek ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Aydın İl Sağlık Müdürlüğünce ilimizdeki diğer hastanelerimiz için de "Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" alınması konusunda akreditasyon çalışmaları hızla devam etmektedir” denildi.

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