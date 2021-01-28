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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri KUTO Başkanı Akdoğan ile görüştü

28.01.2021 09:39 | Son Güncelleme:
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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri KUTO Başkanı Akdoğan ile görüştü

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Yakup Ezber, Kuşadası İlçe tarım ve Orman Müdürü Gürsel Doğan, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi teknikeri Ali Çitken, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’ı ziyaret etti.Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz’ın da hazır bulunduğu ziyarette; Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Yakup Ezber tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında “Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi” ve “Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi” programları hakkında bilgi verildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Yakup Ezber, Kuşadası İlçe tarım ve Orman Müdürü Gürsel Doğan, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi teknikeri Ali Çitken, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’ı ziyaret etti.
Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz’ın da hazır bulunduğu ziyarette; Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Yakup Ezber tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında “Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi” ve “Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi” programları hakkında bilgi verildi. Ayrıca, ada üyelerinin söz konusu programlarda başvuru yapabilecekleri alanlar ve alabilecekleri hibe destekleri hakkında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

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