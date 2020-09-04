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Aydın ili Ziraat Odaları pamuğun sorunlarını Söke’de vekillere anlattı

AYDIN HABERLERİ  | 04.09.2020 18:13 | Son Güncelleme

Ziraat Odaları İl koordinasyon kurulu toplantısı Söke’de yapıldı.

Aydın ili Ziraat Odaları pamuğun sorunlarını Söke’de vekillere anlattı

Ziraat Odaları İl koordinasyon kurulu toplantısı Söke’de yapıldı. Yapılan toplantının ardından Aydın ilinin Ziraat Oda Başkanları AK Parti Milletvekilleri Rıza Posacı ve Metin Yavuz’a, pamuk üretimi ve üreticilerinin sıkıntılarını aktardı.
Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri yaptığı konuşmasında pamuk üreticilerinin battığını söyledi. Pamukta hasat dönemi yaklaşırken pamuk piyasasının çok düşük seyrettiğini belirten Mustafa Tanyeri; “Destekleme miktarı açıklanmadı. Üretici çok tedirgin. Dışardan 12 bin-12 bin 500 liraya pamuk alımı yapıldığını duyuyoruz. İzmir Ticaret Borsasında bizim pamuğumuz 10 bin lira civarında satılıyor. Borsaya müdahale edilmesi gerek. Bu sıkıntılar çözülmezse Söke’de pamuk ekim alanı yarı yarıya düşecek. Acilen pamuk üreticilerine destek bekliyoruz” dedi.
Aydın ilinde 600 Bin dönüm pamuk ekim sahası bulunduğunu, bunun 300 Bin dönümden fazlasının Söke’de olduğunu belirten Aydın Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu; “Aydın olarak Türkiye pamuğunun yüzde 11’ini üretiyoruz. Pamuk ekiminde bu yıl geçen yıllara göre yüzde 20’lik bir düşüş var. Sıkıntıların devam etmesi halinde bu düşüşün yüzde 40 ya da 50’lere varacağını öngörüyoruz. Aydın ilinde prime tabi 7 bin civarında pamuk dosyası var. Desteklemelerle birlikte sadece pamuk olarak Aydın ekonomisine katkımız 2 milyar TL civarındadır. Pamuk bu kadar önemli bir ürün. Üretime devam etmek için desteklemeler günümüze göre revize edilmeli. 2018 ve 2019 yılında 80 kuruş olan pamuk primi bu yıl en az 1 lira 50 kuruş olmalı” dedi.
Ak Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı müdahale kurumu detayı üzerinde durdu. Posacı fiyat belirlenmesi ve fiyat dengesinin sağlanması için incirde TMO’nun devreye sokulduğu gibi pamukta da TARİŞ yada TMO gibi müdahale kurumunun olması gerektiğini söyledi. Konuyla ilgili Tarım Bakanlığı nezdinde girişimleri olduğunu belirten Milletvekili Roza Posacı, pazartesi günü Aydın’a gelecek olan Tarım Bakanı’na da ayrıca bilgi vereceklerini söyledi.
Geçtiğimiz günlerde Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık ile birlikte Ankara’da çeşitli temaslarda bulunduklarını belirten Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz; “Pamuk primlerinin beklentiler doğrultusunda açıklanması için çabalarımız var. Biz 1 Lira 20 kuruş, 1 Lira 30 Kuruş düzeyinde olması için çalışma yapıyoruz. Pamuk çok önemli bir ürün. Sıkıntıların aşılması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Aydın ili Ziraat Odaları pamuğun sorunlarını Söke’de vekillere anlattı

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