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Aydın itfaiyesi yangın söndürme tankeri eğitimi verdi

05.02.2021 09:32 | Son Güncelleme:
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Aydın Büyükşehir Belediyesi merkeze uzak mahallelere verdiği yangın söndürme tankerlerinin kullanımı için vatandaşlara eğitim verdi.Tarım arazileri, ormanlar ve evlerde gerçekleşen yangınlara müdahalenin en hızlı şekilde yapılması için Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri sürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi merkeze uzak mahallelere verdiği yangın söndürme tankerlerinin kullanımı için vatandaşlara eğitim verdi.

Tarım arazileri, ormanlar ve evlerde gerçekleşen yangınlara müdahalenin en hızlı şekilde yapılması için Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri sürüyor. Özellikle merkeze uzak mahallerde çıkacak olası yangınlarda itfaiye ekipleri olay yerine varıncaya kadar geçen sürede ilk müdahalenin yapılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından 70’ten fazla mahalleye yangın söndürme tankeri dağıtıldı. Aydın İtfaiyesi, mahalle meydanlarına konuşlandırılan 3 ton kapasiteli yangın söndürme tankerlerinin kullanımı konusunda da vatandaşlara uygulamalı eğitim verdi.

Son olarak Nazilli’nin Hasköy Mahallesi’ndeki eğitimde; tankerin nasıl aktif edileceği, su dolumu, vanaların işlevi ve yangın söndürme hortumlarını kullanımı gibi konular uzman personel tarafından detaylı olarak anlatıldı. Vatandaşlar eğitime yoğun ilgi gösterdi ve bu araç ile kendilerini artık daha güvende hissettiklerini belirtti.

"Afetle mücadelede büyükşehir vatandaşın yanındadır"

Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen ve itfaiyenin eğitim çalışmasına eşlik eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Barış Altıntaş, “Allah kullanmayı nasip etmesin ama afetlerin ne zaman olacağı belli olmuyor. Teslim ettiğimiz 3 tonluk tankerler, itfaiye birimimizin uzak yerlere yetişinceye kadar ki zamanda yangını kontrol etme ve söndürme açısında çok yararlı olacak. Halkımız çok memnun. Aydın Büyükşehir Belediyesi afetle mücadelede her zaman vatandaşların yanındadır” dedi.

"Köylü olarak bizler de bir itfaiye eriyiz"

Hasköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Danacı, yangın söndürme aracı ile ilgili gerekli bilgiyi itfaiyeden aldıklarını belirterek “Köyümüz için güzel bir hizmet. Mahalleli çok memnun. Artık bizimde bir yangın arazözümüz var. Köylü olarak bizlerde bir itfaiye eriyiz. Özlem başkanımıza bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ederim“ şeklinde konuştu.

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