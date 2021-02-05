Aydın itfaiyesi yangın söndürme tankeri eğitimi verdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi merkeze uzak mahallelere verdiği yangın söndürme tankerlerinin kullanımı için vatandaşlara eğitim verdi.

Tarım arazileri, ormanlar ve evlerde gerçekleşen yangınlara müdahalenin en hızlı şekilde yapılması için Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri sürüyor. Özellikle merkeze uzak mahallerde çıkacak olası yangınlarda itfaiye ekipleri olay yerine varıncaya kadar geçen sürede ilk müdahalenin yapılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından 70’ten fazla mahalleye yangın söndürme tankeri dağıtıldı. Aydın İtfaiyesi, mahalle meydanlarına konuşlandırılan 3 ton kapasiteli yangın söndürme tankerlerinin kullanımı konusunda da vatandaşlara uygulamalı eğitim verdi.

Son olarak Nazilli’nin Hasköy Mahallesi’ndeki eğitimde; tankerin nasıl aktif edileceği, su dolumu, vanaların işlevi ve yangın söndürme hortumlarını kullanımı gibi konular uzman personel tarafından detaylı olarak anlatıldı. Vatandaşlar eğitime yoğun ilgi gösterdi ve bu araç ile kendilerini artık daha güvende hissettiklerini belirtti.