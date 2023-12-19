Aydın jandarmasından eş zamanlı operasyon: 15 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik faaliyetleri sürüyor. Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanması için yürütülen çalışmalar çerçevesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs ve 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 1 şahıs, hırsızlık suçundan 1 şahıs, cinsel saldırı suçundan 1 şahıs, fuhuş suçundan 1 şahıs, diğer suçlardan aranan 5 şahıs olmak üzere toplamda ifadeye yönelik aranan 6 şahıs olmak üzere toplamda 15 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

