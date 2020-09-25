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Aydın Kestanesi Avrupa Birliği’nde Coğrafi İşaret olarak tescil edildi

AYDIN HABERLERİ  | 25.09.2020 09:31 | Son Güncelleme

Aydın Ticaret Borsası tarafından Aydın tarım ürünlerinin dünya çapında tanınması için 8 Eylül 2015 tarihinde TR-PDO-0005-01362 referans numarasıyla Avrupa Birliği’ne müracaatı yapılan Aydın Kestanesi, Avrupa Birliği Komisyonu nezdinde tescil edildi.Avrupa Birliği nezdinde tescil başvurusu 04 Haziran 2020 tarihli Avrupa Birliği gazetesinde yayınlanan Aydın Kestanesi, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Türkiye’nin 4.

Aydın Kestanesi Avrupa Birliği’nde Coğrafi İşaret olarak tescil edildi

Aydın Ticaret Borsası tarafından Aydın tarım ürünlerinin dünya çapında tanınması için 8 Eylül 2015 tarihinde TR-PDO-0005-01362 referans numarasıyla Avrupa Birliği’ne müracaatı yapılan Aydın Kestanesi, Avrupa Birliği Komisyonu nezdinde tescil edildi.
Avrupa Birliği nezdinde tescil başvurusu 04 Haziran 2020 tarihli Avrupa Birliği gazetesinde yayınlanan Aydın Kestanesi, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Türkiye’nin 4. Coğrafi İşaretli ürünü olarak tescil edildi.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur,” Yerel ve ulusal değerlerimizin uluslararası platformda adının geçmesi bizim için büyük bir gururdur. Aydın Kestanesi artık tüm dünya tarafından bilenecek ve uluslararası pazarda yerini alacaktır. Böylece Aydın Kestanesi’nin kalitesi ve buna bağlı olarak fiyatı da artacaktır” dedi.
AB Coğrafi işaret başvurusu hazırlıkları aşamasında coğrafi işaret danışmanlığını yürüten Huriye Özener’e, desteğini eksik etmeyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerini ileten Çondur, Avrupa Birliği’nde coğrafi işaret tescil edilen Aydın Kestanesi’nin ülkemize ve Aydın’a hayırlı olmasını diledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada “Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri ve Malatya Kayısısı’ndan sonra “Aydın Kestanesi”de Avrupa Birliği’nde coğrafi işaretimiz olarak tescil edildi. Aydın Kestanesi’ne sahip çıkan Aydın Ticaret Borsamızı yürekten tebrik ediyorum” diye belirtti.
Aydın’ın ilinin önemli tarımsal ihracat ürünlerinin başında gelen Aydın Kestanesi’nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret olarak tescil edilmesi, ürünün katma değerini artıracak, Aydın’a has özelliği korunacak, yurt içi ve yurt dışı pazarlarında satış kolaylığı sağlayaca.

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