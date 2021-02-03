Aydın Lisesi pandemi dönemini fırsata çevirdi

Aydın Lisesi tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs dolayısıyla online eğitime geçilmesini fırsata çevirdi. Öğrencilerin eğitim faaliyetlerinin yanı sıra bakım onarım çalışmaları başlatılan okul yenilendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 25 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs yayılımını sürdürüyor. Yayılımın önüne geçmek için alınan kısıtlama kararları, gerçekleştirilen denetimler ve aşılama çalışmaları sürerken okullarda eğitim bir süredir online olarak sürdürülüyor. Aydın Lisesi de online eğitimi fırsata çevirerek okulda bakım ve onarım çalışması başlattı. Öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim ve öğretim hayatlarını sürdürmeleri için yapılan yeni düzenlemeler ile Aydın Lisesi yepyeni bir görünüme kavuştu.

"Okulum Temiz’ sertifikasını alan ilk okullardan biri oldu"

Aydın Lisesi Müdürü Serkan Akyol, okulda ilk olarak dezenfekte çalışması yapıldığını belirterek, “Bakanlığımızın Covid-19 salgını sebebiyle okulların eğitim öğretime ara verilmesiyle, 14 Mart 2020 tarihinde okulumuzun tüm bölümleri yetkili firma tarafından dezenfeksiyon uygulaması yapılmış, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kontrol kılavuzu doğrultusunda Okul Pandemi Koordinasyon ve Planlama Ekibi oluşturuldu. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim faaliyetlerinin ‘güvenilir, salgından etkilenmemiş ve hijyenik ortam’ standartlarına uygun olarak yürütülmesi amacıyla sürdürülebilir bir sistem yönetimi planlandığı MEB ile Türk Standartları Enstitüsü arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında eğitim kurumlarında ‘Okulum Temiz’ belgelendirme programı yürürlüğü alınmış, Aydın Lisesi’nin belgelendirme programına başvurusunu yaparak 5 Ekim 2020’de ‘Okulum Temiz’ sertifikasını alarak ilimizde bu sertifikayı ilk alan okullardan biri oldu” dedi.