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Aydın MEM’den İl Müdürü Okumuş’un sağlık durumu ile ilgili açıklama

AYDIN HABERLERİ  | 04.04.2020 01:21 | Son Güncelleme

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’un sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu.Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyfullah Okumuş, bir süre önce Korona virüs şüphesi ile hastaneye başvurmuş ve kendisine test uygulanmıştır.

Aydın MEM’den İl Müdürü Okumuş’un sağlık durumu ile ilgili açıklama

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’un sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu.
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyfullah Okumuş, bir süre önce Korona virüs şüphesi ile hastaneye başvurmuş ve kendisine test uygulanmıştır. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine derhal hastanede tedavi altına alınmıştır. Doktorların müdahaleleri ve gerçekleştirilen tedavi sonrasında söz konusu hastalık kısa bir sürede kontrol altına alınarak iyileşme sürecinin başlaması sağlanmıştır. Hastanedeki tedavisi sona erdikten sonra taburcu edilerek bir süre de evde istirahat edecektir. İl Müdürümüze ve Korona virüs sebebiyle rahatsızlanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz” denildi.

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