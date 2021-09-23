YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın merkezli 17 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama

Aydın merkezli 17 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama

23.09.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın merkezli 17 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama

Aydın merkezli 17 ildeki otomobil dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Eş zamanlı operasyonda yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D, İ.K. ve Y.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, H.T, İ.T, Y.Y. ve İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın merkezli 17 ilde dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hurdaya ayrılmış araçların motor ve şasi numaraları incelemeye alınmış, ekiplerin araştırmasında hurda, ağır hasarlı, çalıntı ve tescil kayıtlarında yakalama haciz şerhi bulunan 34 aracın, motor ve şasi numaralarının değiştirilerek satıldığı tespit edilmiş, olayla ilgili 7 kişi yakalanmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 211 tabanca mermisi ve 12 av tüfeği fişeği ele geçirilmiş, araçlara da el konulmuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Çin! Sosyal medyada viral oldu: Dev Ay'ı ellerinden kaçırdılarYer: Çin! Sosyal medyada viral oldu: Dev Ay'ı ellerinden kaçırdılar
PARTNERNikah sonrası ilk hamleNikah sonrası ilk hamle
Germencik'teki festival Koray Avcı konseriyle sona erdiGermencik'teki festival Koray Avcı konseriyle sona erdi

Aydın Namaz Vakitleri 24 Eylül Cuma

İmsak
05:30
Sabah
06:51
Öğle
13:06
İkindi
16:30
Akşam
19:11
Yatsı
20:26

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Cuma

Cengız Eczanesi
Merkez
Giray Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Paşa Eczanesi
Merkez
Çağrı Eczanesi
Kusadasi
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Altay, Göztepe maçına hazır

Altay, Göztepe maçına hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.