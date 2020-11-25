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Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

AYDIN HABERLERİ  | 25.11.2020 15:14 | Son Güncelleme

Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın, İzmir ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda E.K, V.Ş, M.Y. ve S.C. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, yabancı uyruklu kadınları Kuşadası ilçesine getirerek zorla fuhuş yaptırdıkları ileri sürüldü.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.C, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise tutuklandı.

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