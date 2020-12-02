Aydın Mimarlar Odası Başkanı Kazıcı; "İskan ruhsatsız binaların kullanımı Aydın’da çok fazla"

Aydın Mimarlar Odası Başkanı Cemre Şahin Kazıcı Aydın’da iskan ruhsatsız binaların kullanımının fazla olduğunu söyledi. Vatandaşların iskan ruhsatsız yapıları terk etmeleri gerektiğini ifade eden Kazıcı, "İskan ruhsatının olmaması başlı başına büyük bir risk. Bu durum yapıların kullanım güvenliğinin olmadığının göstergesi. Maalesef cazip hale getirmek için uygun fiyatlarla kiralanabiliyor ve satılabiliyorlar, vatandaşımız bunlara kanmasın" dedi.

Aydın-Denizli karayolunun güney kısmı ve İncirliova ilçesinin de demiryolunun kuzeyinde kalan bölgelerin zeminlerinin kötü olduğunu kaydeden Aydın Mimarlar Odası Başkanı Cemre Şahin Kazıcı, "Bu demek değildir ki biz buralarda yaşıyorsak evimiz kesinlikle yıkılacak. Ancak zamanında tutulan zemin etüt raporları gerektiği gibi hazırlanmış mı ve bu raporlara göre gerekli önlemler alınmış mı diye iyi bir araştırma yapılması gerekir. Çünkü ne yazık ki, yapım maliyetlerinin fazla olmaması için bu belge ve projeler olması gerektiği gibi hazırlanmıyor, müteahhit baskısıyla çarpıtılıyor olabilir. Aydın’da bu durumla sıkça karşılaşıyoruz. Ancak doğru bir rapor, doğru projelendirme ve nitelikli yapım süreçlerinden sonra zemin kötü dahi olsa binanızın sağlam kalma ihtimali yüksektir" diye konuştu.