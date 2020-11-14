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Aydın MYO’da Depreme Hazırlık Eğitimi gerçekleşti

AYDIN HABERLERİ  | 14.11.2020 12:05 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) düzenlenen ’Depreme Hazırlık ve Deprem Sırasında Davranış Şekilleri Eğitimi’ çevrim içi olarak gerçekleşti.İnşaat Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi, Arama-Kurtarma gönüllüsü, Temel ve İleri SAR (Search and Rescue) Eğitimleri ile çeşitli arama kurtarma tatbikatlarında bulunan İbrahim Engin Öztürk’ün gerçekleştirdiği çevrim içi eğitime, Aydın Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) düzenlenen ’Depreme Hazırlık ve Deprem Sırasında Davranış Şekilleri Eğitimi’ çevrim içi olarak gerçekleşti.

İnşaat Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi, Arama-Kurtarma gönüllüsü, Temel ve İleri SAR (Search and Rescue) Eğitimleri ile çeşitli arama kurtarma tatbikatlarında bulunan İbrahim Engin Öztürk’ün gerçekleştirdiği çevrim içi eğitime, Aydın Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tufan Altın ve öğretim elemanları katıldı. Öğretim Görevlisi İbrahim Engin Öztürk eğimde, deprem öncesi ve deprem anında yapılması gerekenlerle, deprem sonrası ve enkaz altında nasıl davranılması gerektiğini aktardı. Deprem çantasının nasıl hazırlanması ve içerisinde neler olması gerektiğine dair bilgi veren Öğr. Gör. Öztürk, aile afet planı ve bireysel afet kartlarının hazırlanması, aile acil iletişim kişisinin tespitinin gerekliliği, deprem anında soğukkanlı ve bilinçli hareket edilmesinin önemini vurguladı.

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