YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın oda ve borsaları müşterek istişare toplantısında buluştu

Aydın oda ve borsaları müşterek istişare toplantısında buluştu

AYDIN HABERLERİ  | 02.06.2020 09:26 | Son Güncelleme

Aydın ve ilçelerinde faaliyet gösteren oda ve borsalar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı müşterek istişare toplantısı gerçekleştirdi.TOBB Başkanı M.

Aydın oda ve borsaları müşterek istişare toplantısında buluştu

Aydın ve ilçelerinde faaliyet gösteren oda ve borsalar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı müşterek istişare toplantısı gerçekleştirdi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun teşrifleriyle gerçekleştirilen toplantıya Aydın Ticaret Odası, Aydın Ticaret Borsası, Aydın Sanayi Odası, Nazilli Ticaret Odası, Nazilli Ticaret Borsası, Kuşadası Ticaret Odası, Söke Ticaret Odası, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanları ve Meclis Başkanları ve Meclis Üyeleri katılım sağladı.
Toplantının başlangıcında Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken’in TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Aydın ilindeki oda ve borsalar için gerçekleştirilen toplantıya teşriflerinden dolayı mutluluklarını ve teşekkürlerini dile getiren konuşmalarının ardından TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun girişimleri ile korona virüs ile mücadele sürecinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde yapılan çalışmalara değinildi.

Salgınla mücadele sürecinde TOBB olarak tüm oda/borsalar ve sektör meclisleri ile devamlı istişare halinde olan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların sıkıntılarının çözülmesi için bu süreçte devletin ilgili bakanlıkları nezdinde hemen hemen her gün iletişimde olduğunu dile getirdi. Bu bağlamda toplantıda çeşitli sektörlerdeki vergi ve SGK ödemelerinin ertelenmesi, istihdam maliyetlerini düşürmek üzere Kısa Çalışma Ödeneğinin kapsamının genişletilmesi, başta TOBB Nefes Kredisi olmak üzere firmalarımıza yönelik çeşitli kredi paketlerinin hayata geçirildiği dile getirildi.

Aydın’daki oda ve borsaların temsilcileri video konferans yoluyla müşterek olarak gerçekleştirilen toplantıda TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na bölge bazında korona virüs salgını sürecinde karşılaştıkları sorunları ve üyelerinden gelen talepleri bizzat iletme imkanı buldu ve Aydın ilinin ekonomik ve sosyal olarak bu süreçten en az hasarla çıkıp, normalleşme sürecine adapte olurken dikkat edilmesi gerekenler istişare edildi. Aynı zamanda bundan sonraki süreçte neler yapılmasına dair oda ve borsaların görüş ve talepleri gündeme geldi.

Aydın oda ve borsaları müşterek istişare toplantısında buluştu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım! Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu

Eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu

Milletvekili Arvas: “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı”

Milletvekili Arvas: “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı”

Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Hatay’da Tarihi Uzun Çarşı restore edilecek

Hatay’da Tarihi Uzun Çarşı restore edilecek

Hakkari'de 8 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 8 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Aydın Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:56
Sabah
05:41
Öğle
13:12
İkindi
17:04
Akşam
20:33
Yatsı
22:10

Aydın Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Çobanoğlu Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Buket Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Evden çıkmayınca çitledik

Evden çıkmayınca çitledik

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kuşadası'nda Iki Plaj Kirlilik Yüzünden Kapatıldı

Kuşadası'nda Iki Plaj Kirlilik Yüzünden Kapatıldı

Ay'ın etrafında oluşan hale Didimlileri mest etti

Ay'ın etrafında oluşan hale Didimlileri mest etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.