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Aydın okur yazarlıkla 11. il oldu

AYDIN HABERLERİ  | 12.05.2020 14:25 | Son Güncelleme

2019 yılında 6 yaş ve üzeri nüfus içinde okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 98,26 olarak gerçekleşen Aydın, bu bakımdan Türkiye genelinde 11’inci il oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı 2019 yılı verilerini açıkladı.

Aydın okur yazarlıkla 11. il oldu

2019 yılında 6 yaş ve üzeri nüfus içinde okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 98,26 olarak gerçekleşen Aydın, bu bakımdan Türkiye genelinde 11’inci il oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı 2019 yılı verilerini açıkladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre; 2019 yılında Aydın’da 6 yaş ve üzeri nüfus içinde okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 98,26 olarak gerçekleşti. Bu değerle Aydın ili okur yazar oranının en yüksek olduğu 11. il olurken, Türkiye genelinde okur-yazar oranının en yüksek olduğu il yüzde 99 ile Antalya oldu. Antalya’yı yüzde 98,80 ile Çanakkale ve yüzde 98,72 ile Denizli takip etti. Okur yazar oranının en düşük olduğu il ise yüzde 92,55 ile Mardin olurken, Mardin’i yüzde 92,99 ile Şanlıurfa ve yüzde 93,34 ile Siirt izledi. Türkiye genelinde 6 yaş ve üzeri nüfus içinde okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 97,24 olarak gerçekleşti.

Aydın’da, okuma yazma bilenler cinsiyete göre incelendiğinde 6 yaş ve üzeri nüfus içinde yer alan kadınların yüzde 97,06’sının, erkeklerin ise yüzde 99,47’sinin okuma yazma bildiği görüldü. Türkiye genelinde ise bu oran kadınlar için yüzde 95,26 iken, erkekler için yüzde 99,22 olarak gerçekleşti.

En yüksek okur-yazar oranı 14-17 yaş grubunda
Aydın ilinde okur yazar oranının en yüksek olduğu yaş grubu yüzde 100 ile 14-17 yaş grubunda bulunuyor. Okur-yazar oranının en düşük olduğu yaş grubu ise yüzde 90,72 ile 65 yaş ve üstünde yer alıyor.

Aydın’da en çok ilkokul mezunu var
Aydın ilinde 15 yaş ve üzeri nüfus bitirilen eğitim düzeyine göre incelendiğinde ilk sırayı yüzde 25,59’lik oranla 227 bin 849 kişi ile ilkokul mezunları alırken, ilkokul mezunlarını yüzde 22,85’lik oranda 203 bin 490 kişi ile lise ve dengi meslek okulu mezunları takip etti. Ardından gelen ortaokul veya dengi meslek ortaokulu mezunlarının oranı yüzde 17,43 ile 155 bin 199 kişi, yüksekokul ve fakülte mezunlarının oranı yüzde 15,76 ile 140 bin 359 kişi, ilköğretim mezunlarının oranı yüzde 9,38 ile 83 bin 520 kişi, yüksek lisans mezunlarının oranı yüzde 1,32 ile 11 bin 780 kişi ve doktora mezunlarının oranı da yüzde 0,26 ile 2 bin 326 kişi olarak gerçekleşti.

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Özlem Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Ceyhan Eczanesi
Nazilli
Pamukkale Tüver Eczanesi
Nazilli
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