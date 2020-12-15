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Aydın polisi suçlulara göz açtırmıyor

AYDIN HABERLERİ  | 15.12.2020 18:37 | Son Güncelleme

Aydın’da suçla mücadele kapsamında çalışmalarıyla takdir toplayan Aydın polisi, suçlulara göz açtırmazken, yapılan operasyonla aranan 7 kişi yakalandı.Aydın genelinde yapılan çalışmalar kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 kişi yakalandı.

Aydın polisi suçlulara göz açtırmıyor

Aydın’da suçla mücadele kapsamında çalışmalarıyla takdir toplayan Aydın polisi, suçlulara göz açtırmazken, yapılan operasyonla aranan 7 kişi yakalandı.
Aydın genelinde yapılan çalışmalar kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 kişi yakalandı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan kapsamlı çalışmalar sayesinde Aydın genelinde aranan suçlular yakalanmaya devam ederken, çalışmalar kapsamında 7 şahıs yakalandı. Hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 6 yıl 3 ay cezası bulunan M.E, cinsel taciz suçundan 6 yıl cezası olan E.A, 6136 Sayılı kanuna muhalefetten 5 yıl cezası olan B.G ile silahla tehditten 2 yıl kesinleşmiş cezası olan I.A isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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