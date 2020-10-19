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Aydın polisi, uyuşturucuya geçit vermiyor

AYDIN HABERLERİ  | 19.10.2020 17:41 | Son Güncelleme

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında narkotik ekiplerinin çalışmaları kararlılıkla devam ederken yapılan operasyonlarda işlem yapılan 88 şüpheliden, 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Turizm merkezlerinden olan Aydın’da, emniyet ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki çalışmalarında hız kesmiyor.

Aydın polisi, uyuşturucuya geçit vermiyor

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında narkotik ekiplerinin çalışmaları kararlılıkla devam ederken yapılan operasyonlarda işlem yapılan 88 şüpheliden, 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Turizm merkezlerinden olan Aydın’da, emniyet ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki çalışmalarında hız kesmiyor. İl genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 88 kişiye işlem yapılırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 12 Ekim-18 Ekim 2020 tarihleri arasında, toplam 80 olay ortaya çıkarılmıştır. İcra edilen faaliyette 88 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 3 şüpheli tutuklanmıştır. Emniyet ve Jandarma birimlerimizce bu zaman diliminde, 46,54 gram Esrar,125,75 gram Metamfetamin, 50 gram Kubar Esrar, 6,62 gram Sentetik Kannabinoid, 43 adet Sentetik Ecza, 191 gram Toz Esrar, 1 adet LSD ele geçirilmiştir. Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.

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Aydın Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Çondur Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Dolunay Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Efes Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
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