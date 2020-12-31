Aydın polisinden genç kıza sürpriz doğum günü

Aydın'ın Germencik ilçesinde polis ekipleri, 14 yaşına giren Büşra Özdemir'e, evine götürdükleri doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı.

155 Polis İmdat hattını arayan Şükran Özdemir, kızı Büşra'nın polisleri çok sevdiğini ve bugün doğum günü olduğunu belirterek, kutlama için yardım istedi.

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri annenin yardım talebine duyarsız kalmadı ve pasta alarak Özdemir ailesinin kapısını çaldı.

Üzerinde "Mutlu Yıllar" yazan pastayı gören Büşra, sevincini dile getirerek polislere teşekkür etti.

