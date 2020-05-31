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Aydın serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor

AYDIN HABERLERİ  | 31.05.2020 16:43 | Son Güncelleme

Aydın’da yarından itibaren serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.Meteoroloji 2.

Aydın serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor

Aydın’da yarından itibaren serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölgemizin bu gece saatlerinden itibaren yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Hafta ortasına kadar görülecek yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (1 Haziran Pazartesi) bölgemizin güneydoğu kesimlerinde (Manisa geneli, Aydın Merkez çevresi ile doğu ilçeleri ve Balıkesir’in güneydoğu ilçelerinde) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların sebep olacağı olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Yağışların aralıklarla Pazartesi ve Salı günleri bölge genelinde, Çarşamba günü ise kuzey kesimlerinde (Balıkesir ve Çanakkale) görüldükten sonra bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Perşembe gününe kadar bölge genelinde mevsim normallerinin biraz altında seyredeceği ancak; Cuma gününden itibaren hissedilir derecede artacağı ve mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor” denildi.

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