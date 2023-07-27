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Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, Türkiye’nin en iyileri arasında yer aldı

27.07.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, Türkiye’nin en iyi sosyal bilimler liseleri arasında ikinci sırada yer aldı.

Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, Türkiye’nin en iyileri arasında yer aldı

Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Proje okulları ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Anadolu Teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) heyecanı tamamlanırken, Türkiye’nin en iyi sosyal bilimler liseleri de belli oldu. Türkiye genelinde bulunan 93 sosyal bilimler liseleri içerisinde en çok tercih edilen ve başarılı bulunan liseler arasında Aydın’dan da bir okul ilk 3’te yer aldı. 2023 LGS Yerleştirme sonuçlarına göre açıklanan sıralamada Aydın Sosyal Bilimler Lisesi 443.5913 taban puanla 2. sıraya yerleşti. Denizli İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi’nden sonra Türkiye’nin en iyi ikinci sosyal bilimler lisesi olan Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, yeni dönem hazırlıklarını yaparken yeni öğrencilerini de beklemeye başladı. Akademik çalışmaları, bilimsel ve kültürel başarıları ile adından sıkça söz ettiren Aydın Sosyal Bilimler Lisesi’nin, en iyiler arasında yer alması ise Aydınlıları gururlandırdı.

Elde edilen başarı ile ilgili Aydın Sosyal Bilimler Lisesi’nden yapılan açıklamada ise “Aydın Sosyal Bilimler Lisesi 2023 LGS yerleştirme sonuçlarına göre 443.5913 taban puanı ile Türkiye genelinde 93 sosyal bilimler lisesi arasında, Ankara, İzmir, Denizli ve Kayseri’den başarılı okulların arasında en iyi 2. lise oldu. Akademik çalışmaları, bilimsel ve kültürel başarıları ile adından söz ettiren ve en çok tercih edilen okullar arasında yer alarak bu başarıyı elde eden Aydın Sosyal Bilimler Lisesi ile birlikte, Denizli İbrahim Cinkaya ve Antalya Neriman Erol Sosyal Bilimler Lisesi listede en iyi 3 sosyal bilimler lisesi içerisinde yer aldı” ifadeleri yer aldı.

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